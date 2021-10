Bij de parlementsverkiezingen in Irak is zondag slechts 41 procent van de 25 miljoen potentiële kiezers naar de stembus gekomen. De Irakese verkiezingscommissie maakte dat maandag bekend. Het betekent een recordlage opkomst in een land waar de frustratie onder de bevolking over de politieke elite groot is. De uitslag van de verkiezingen wordt later op maandag verwacht.