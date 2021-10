Advocaat, neef van Taghi, voorgeleid aan rechter-commissaris

De 38-jarige advocaat die vrijdag is aangehouden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, een neef van Ridouan Taghi, wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. Die bepaalt of hij voorlopig vast blijft zitten. Volgens het Openbaar Ministerie is de advocaat maandenlang de boodschapper geweest tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld. Het OM verdenkt hem ervan dat hij tot de veronderstelde misdaadbende van Taghi behoort.