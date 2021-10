Het Rode Kruis geeft een nieuwe impuls aan de lopende inzamelingsactie voor Nederlanders die financieel zijn getroffen door de coronacrisis. Ook in de nasleep van die crisis zitten mensen in geldnood, aldus de organisatie. Ze zijn afhankelijk van voedselhulp en ook voor andere eerste levensbehoeften vaak op hulp aangewezen. Met de actie steunt het Rode Kruis de voedselbanken en neemt hun rol zelfs een beetje over.