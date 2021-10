Een voetganger is zondagavond gewond geraakt door een aanrijding met een politiebusje in Amsterdam-Noord. Het voertuig was met spoed onderweg naar een melding en had zwaailichten aan, bevestigt een woordvoerster van de politie een bericht op de lokale zender AT5. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze was nog wel aanspreekbaar.