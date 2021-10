De gemeente Den Haag gaat de demonstraties van klimaatactiegroep Extinction Rebellion komende week zo veel mogelijk faciliteren. Wel moeten de acties ordelijk verlopen, mogen de demonstranten geen wegen of kruisingen blokkeren of gebouwen bekladden of beklimmen. Als dat toch gebeurt of als er zich andere „wanordelijkheden” voordoen, dan treedt de politie op.