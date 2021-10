Begin kwartaalcijferseizoen op aandelenbeurzen

Het cijferseizoen gaat deze week weer beginnen op de aandelenbeurzen. De aandacht van beleggers zal daarbij vooral uitgaan naar de prestaties van de grote Amerikaanse banken in het derde kwartaal en de verwachtingen voor de komende tijd. Op de beurs in Amsterdam staan resultaten gepland van verschillende bedrijven, waaronder omzetcijfers van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Daarnaast blijft de energiesector in de schijnwerpers staan, door de sterk stijgende prijzen voor olie en gas.