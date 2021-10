Elektriciteit deels terug in Libanon

Eerder dan verwacht is het elektriciteitsnet in Libanon deels weer in gebruik genomen. Het land zat sinds zaterdag zonder stroom nadat de twee grootste energiecentrales door brandstoftekorten stil waren gezet. Het leger heeft 6000 liter diesel geleverd waardoor de centrales konden opgestart, meldde het ministerie van Energie. Het departement meldt verder dat de centrale bank toestemming heeft gegeven voor een krediet van 100 miljoen voor de aanbesteding van brandstofcontracten.