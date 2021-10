We zijn onze naïviteit definitief aan het verliezen. We kunnen ons niet meer dat veilige rustige eilandje wanen in Europa, waarin dit niet gebeurt. Dat zei de Amsterdamse korpschef Frank Paauw zondag in het televisieprogramma Buitenhof op NPO 1. Hij reageerde daarmee op het onderwerp georganiseerde criminaliteit, en onder meer de daarmee samenhangende moorden op Peter R. de Vries en advocaat Derk Wiersum.