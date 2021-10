De Tsjechische president Milos Zeman is kort na de parlementsverkiezingen in Tsjechië op de intensivecareafdeling van het Centraal Militair Hospitaal in Praag opgenomen, meldde een woordvoerster van het ziekenhuis zondag. De 77-jarige Zeman had eerder premier Andrej Babis ontvangen voor een gesprek naar aanleiding van het verkiezingsresultaat.