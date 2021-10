Voor de vijfde nacht op rij hebben bij de centrale noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel mensen op veldbedden en stoelen moeten slapen. Dat zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondag. De verwachting is dat het in ieder geval de hele maand oktober nog erg krap is, daarna hoopt het COA dat het iets minder druk zal zijn.