Protesten in Rome tegen de invoering van een coronapas voor alle werknemers zijn ontaard in ernstige rellen. Duizenden demonstranten trokken zaterdag door de straten van de Italiaanse hoofdstad en kwamen herhaaldelijk in botsing met de politie. Er zijn ten minste vier mensen gearresteerd, onder wie voorman Giuliano Castellino van het rechts-extreme Forza Nuova, meldt persbureau ANSA. Een aantal agenten zou gewond zijn geraakt.