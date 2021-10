Het aantal orgaantransplantaties is in sommige landen enorm gedaald door de coronacrisis, maar in Nederland konden ze wel grotendeels doorgaan. Dat zegt Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). In totaal zijn in ons land vorig jaar 36 transplantaties minder gedaan dan een jaar eerder en die schade is ingehaald. Het aantal getransplanteerde organen was 770 in 2019 en 734 in 2020.