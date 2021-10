Krant: Europese landen steunen in opspraak geraakte IMF-topvrouw

Europese leiders staan nog altijd achter Kristalina Georgieva, de in opspraak geraakte topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben hun steun uitgesproken voor de Bulgaarse, meldt de Financial Times op basis van ingewijden. Georgieva wordt onderzocht wegens mogelijk onethisch handelen in haar tijd bij de Wereldbank. De Verenigde Staten hebben volgens de Britse zakenkrant nog altijd geen oordeel geveld over de houdbaarheid van haar positie.