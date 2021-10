Vijf mensen die in het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel zitten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden nadat ze politieagenten met stenen hadden bekogeld, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf. De agenten waren naar het azc gekomen om vechtende mensen uit elkaar te halen.