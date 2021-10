De EU-landen zijn akkoord met een voorstel van de Europese Commissie om vanaf volgend jaar titaniumdioxide ofwel de witte kleurstof E171 te verbieden als toevoeging aan voedingsmiddelen. Het additief is mogelijk kankerverwekkend. E171 wordt door fabrikanten gebruikt in onder andere kauwgum, chocolade, snoep, soep, pizza en bakkerijproducten om ze witter te maken of glans te geven.