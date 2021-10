In Gramsbergen (Overijssel) en op Schiphol zijn in totaal drie verdachten opgepakt van mensenhandel, deelname aan een criminele organisatie, witwassen en hennepteelt. De aanhoudingen waren dinsdag al en gingen gepaard met invallen in woningen in Amsterdam, Purmerend en Emmen, liet de politie vrijdag weten. De verdachten zijn een 57-jarige vrouw uit Amsterdam, een man van 54 uit Emmen en een 44-jarige vrouw uit Utrecht.