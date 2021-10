Advocaat, neef van Ridouan Taghi, aangehouden in EBI Vught

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught een 38-jarige neef van Ridouan Taghi aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, gericht op witwassen, drugshandel en het voorbereiden van moord. Hij heeft als advocaat langere tijd toegang gehad tot Taghi, de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo en zou op die manier de boodschapper zijn geweest tussen Taghi en diens misdaadbende, zegt justitie.