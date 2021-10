„Drie dagen in de week ben ik te vinden bij Leefgemeenschap Bethanië in Amerongen. Hier heeft begin negentiende eeuw een groot diaconessenhuis gestaan waar toen tachtig zusters woonden. De laatste jaren kwamen er steeds minder zusters bij. Er is destijds voor gekozen om er een leefgemeenschap van te maken en het oude zusterhuis te verkopen.