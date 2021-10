ING verhoogt de tarieven voor particuliere betaalpakketten en enkele aanvullende betaaldiensten per 1 januari 2022. De hoogte van de tariefwijziging hangt af van het pakket of dienst dat de klant van de bank afneemt. Voor het basisbetaalpakket betalen klanten straks geen 1,95 euro meer per maand, maar 2,35 euro.