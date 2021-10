Het Tata-conglomeraat neemt het noodlijdende Air India over. De staatsluchtvaartmaatschappij verkeert in financiële moeilijkheden en wordt na een jarenlang proces geprivatiseerd. Onder de houdstermaatschappij Tata Sons, dat Air India overneemt, valt onder meer Tata Steel dat eigenaar is van het hoogovencomplex in IJmuiden.