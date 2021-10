Aanstaande moeder nog steeds niet zeker van plek op kraamafdeling

Vrouwen die in het ziekenhuis willen of moeten bevallen zijn nog steeds niet overal zeker van een bed, aldus de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Door het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen in combinatie met een groter aantal bevallingen blijft het in het hele land moeilijk om tijdig een plekje in een ziekenhuis te vinden, bijvoorbeeld als een vrouw tijdens de bevalling pijnstilling nodig heeft.