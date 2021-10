Vliegverkeer Eindhoven, Rotterdam en Schiphol hervat na mist

Het vliegverkeer van en naar Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport is weer hervat, na hinder vrijdagochtend door mist. Meerdere binnenkomende vluchten werden omgeleid of vertraagd en vertrekkende toestellen konden tijdelijk niet opstijgen. Rond 12.00 uur was de mist genoeg weggetrokken om weer veilig te vliegen. De luchthavens vragen reizigers goed de vluchtinformatie in de gaten te houden, omdat de dienstregeling nog verstoord kan zijn.