Vliegverkeer Eindhoven, Rotterdam en Schiphol gehinderd door mist

Het vliegverkeer van en naar Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport heeft vrijdagochtend last van de mist. Meerdere binnenkomende vluchten zijn omgeleid of vertraagd en ook meerdere vertrekkende toestellen kunnen nog niet opstijgen. Schiphol vraagt reizigers goed de vluchtinformatie in de gaten te houden. Rotterdam The Hague Airport vreest dat de vertragingen in de ochtend de hele dag voor problemen kunnen zorgen.