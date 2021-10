Platformwerkers voelen zich in meerderheid overgeslagen bij het overleg tussen vakbonden en werkgevers over hervormingen voor de arbeidsmarkt. En de voorstellen waarover de bonden en werkgevers eerder dit jaar overeenstemming bereikten in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), zouden hun belangen ook helemaal niet behartigen. Dat betogen zes platformbedrijven, waaronder Temper, Deliveroo en Uber.