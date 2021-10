Aandacht voor Amerikaans banenrapport op Damrak

De beurshandel op het Damrak staat vrijdag vooral in het teken van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Eerder deze week bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat het aantal banen in het Amerikaanse bedrijfsleven in september sterk is toegenomen. De werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld is van belang voor beleggers omdat het een belangrijke rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een meevallend banenrapport neemt de kans toe dat de centrale bank zijn steunprogramma’s voor de economie sneller gaat afbouwen.