De commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends, heeft waarnemend burgemeester Klein van Scherpenzeel per direct uit zijn ambt ontheven. Aanleiding hiervoor zijn, aldus de provincie Gelderland, “de tegenstrijdige verklaringen die de waarnemend burgemeester geeft over een ernstige interventie in een democratisch proces en de wijze waarop de burgemeester in deze situatie heeft gehandeld”.