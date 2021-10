Willem Holleeder heeft „vijf zware dagen” achter de rug, „waarin ik wederom door het slijk ben gehaald en waarin me van alles wordt verweten wat niet waar is”. „Het is achter de rug nou, maar het doet me wel zeer”, zo sprak hij donderdag tijdens zijn hoger beroep in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank op Schiphol.