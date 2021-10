De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de handelsdag begonnen. Beleggers op Wall Street reageerden opgelucht op de doorbraak in de slepende politieke onderhandelingen over het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Daarnaast ebden de zorgen over de oplopende inflatie wat weg door de daling van de olieprijzen. Verder nam het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen in de VS minder sterk toe dan verwacht.