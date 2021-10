Industrieconcern VDL is getroffen door een cyberaanval. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat de computerkraak de algemene bedrijfsvoering raakt. Op diverse locaties kan niet of maar gedeeltelijk geproduceerd worden. De autofabriek VDL NedCar in het Limburgse Born ligt zeker de rest van donderdag plat.