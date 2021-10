Een stroomstoring heeft donderdagmiddag het zuidelijke deel van Apeldoorn getroffen. Even voor 16.00 uur was het euvel verholpen, meldt de veiligheidsregio. Door de storing hielden alle winkels in winkelcentrum De Maas de deuren gesloten. Ook waren verkeerslichten uitgevallen en moest het Gelre-ziekenhuis overschakelen op noodstroom.