Een 55-jarige man uit Loenen aan de Vecht is door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken van het voorbereiden van seksuele uitbuiting van een minderjarige jongen. De man dacht begin dit jaar met een minderjarige jongen te chatten over sekswerk, maar in werkelijkheid had hij te maken met een lokprofiel van de politie. De rechtbank kan niet vaststellen dat de man daadwerkelijk een minderjarige jongen seksueel wilde uitbuiten.