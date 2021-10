British Airways en Ryanair hoeven klanten niet terug te betalen

Luchtvaartmaatschappijen British Airways en Ryanair hoeven klanten in het Verenigd Koninkrijk die eerder vanwege de coronacrisis hun vlucht geannuleerd zagen worden geen geld terug te betalen. De Britse mededingingsautoriteit CMA sommeerde de concerns eerder wel om klanten geld terug te geven, maar de wet waarop de CMA zich baseerde is onvoldoende duidelijk over de regels bij ongebruikelijke omstandigheden. Daarom heeft de CMA de claim ingetrokken.