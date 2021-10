De prijzen voor koopwoningen blijven onverminderd hard stijgen, meldt makelaarsvereniging NVM in zijn kwartaalrapportage. Voor een bestaande woning werd in het derde kwartaal gemiddeld 19 procent meer betaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De prijs van een nieuwbouwwoning steeg op jaarbasis met 14 procent. Verder daalde het woningaanbod in een jaar tijd met 44 procent.