De Duitse industrie heeft flink te lijden onder de leveringsproblemen zoals het tekort aan chips voor de auto-industrie. De industriële productie van de grootste economie van Europa daalde in augustus met 4 procent, in vergelijking met een maand eerder, hetgeen veel meer was dan waar kenners rekening mee hadden gehouden. Die gingen in doorsnee uit van een 0,5 procent lagere productie.