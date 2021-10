Fotograaf Cees van der Wal liet zijn drone vliegen over het Betuwse dorp Kesteren. Hij maakte er luchtopnamen en een video voor de fotoserie ”Langs de Rijn” die wekelijks op de pagina met kerkdiensten van het Reformatorisch Dagblad verschijnt. De oudste kerk van het dorp is de Hervormde Kerk (foto) aan de Kerkstraat. De hersteld hervormde gemeente nam in 2014 een kerkgebouw in gebruik. Door snelle groei van de gereformeerde gemeenten in Opheusden en Rhenen werd een aparte gemeente in Kesteren mogelijk. Zate