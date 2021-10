Nikkei doorbreekt verliesreeks na herstel Wall Street

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag met winst geëindigd en doorbrak daarmee een achtdaagse verliesreeks. Beleggers trokken zich op aan het herstel op Wall Street, waar opgelucht werd gereageerd op een voorstel van de Republikeinen om het schuldenplafond tot in december te verhogen. De aanhoudende impasse in Washington over het verhogen van het schuldenplafond houdt de beurzen al weken in de greep. Als de limiet niet voor 18 oktober wordt verruimd, zouden de Verenigde Staten niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.