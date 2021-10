IMF en Amerikaanse overheid beraden zich over lot Georgieva

Het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt naar verluidt vrijdag weer bij elkaar om te praten over de beschuldigingen van onethisch gedrag tegen topvrouw Kristalina Georgieva, meldden ingewijden aan persbureau Reuters. Maar of ze kan aanblijven of moet opstappen, is niet alleen onderwerp van gesprek in het hoofdkantoor van het IMF zelf. Bij het Amerikaanse ministerie van Financiën zou er ook worden beraadslaagd over het lot van de Bulgaarse.