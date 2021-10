Máxima zit op puntje van stoel bij bezoek Trimbos

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag een werkbezoek gebracht aan het Trimbos-instituut in Utrecht. Het kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg bestaat dit jaar 25 jaar. „Op de volgende 25 jaar”, zei de koningin bij vertrek. „Vijftig is een goede leeftijd”, keek ze tot hilariteit van haar gesprekspartners alvast vooruit. Máxima is dit jaar zelf vijftig geworden en is op dat gebied dus ervaringsdeskundige.