IEA: fossiele industrie moet meer doen tegen methaanuitstoot

De fossiele energiesector kan gemakkelijk meer doen om de eigen uitstoot van methaan te beperken. Grote hoeveelheden van het broeikasgas komen via lekkages bij olie-, gas- ,en mijnbouwbedrijven de atmosfeer in, schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport. Oplossingen als reparaties van lekkages zijn volgens de organisatie relatief goedkoop, maar toch kwam er vorig jaar nog 120 miljoen ton methaan vrij bij het oppompen en vervoeren van fossiele brandstoffen.