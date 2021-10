Amerikaanse kustwacht onderzoekt containerschip na olielek

De Amerikaanse kustwacht doet onderzoek naar een containerschip vanwege het grote olielek voor de kust van Orange County in Californië. De Los Angeles Times meldt op basis van bronnen dat er een schip in beeld is dat in het gebied was voordat het olielek werd geconstateerd. Dinsdag meldde de krant al dat het olielek hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt werd doordat een pijpleiding met een anker was meegesleurd en er daardoor een grote scheur was ontstaan.