Tweede Kamer twijfelt over experimenten met kleiner stembiljet

In de Tweede Kamer bestaan flinke twijfels over experimenten met nieuwe stembiljetten bij verkiezingen. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil wettelijk de mogelijkheid creëren om tien jaar lang in enkele kleine gemeenten te oefenen met kleinere stembiljetten. Het liefst wil ze al met de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar ermee beginnen, maar dat wordt krap omdat de wet dan snel door het parlement heen moet.