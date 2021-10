Legerplaats Harskamp blijft tot 1 november in gebruik als opvanglocatie voor Afghaanse vluchtelingen. Woensdag komen medewerkers van de Nederlandse ambassade in Afghanistan met hun gezinnen vanuit de opvang in Zoutkamp naar het Veluwse defensieterrein. Het gaat om 550 mensen. Er is ruimte voor maximaal 750 mensen.