Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Hicham M. (27) voor de liquidaties van de criminelen Eaneas Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in Kerkdriel. „De drempel om anderen dood te schieten was heel erg laag”, zei de aanklager in hoger beroep. „Levenslang is de enige passende straf.”