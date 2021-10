De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten zich zorgen te maken over het zwemonderwijs en de zwemveiligheid in Nederland. Door een tekort aan personeel in zwembaden overwegen meerdere gemeenten in navolging van Eindhoven om te stoppen met recreatief zwemmen en sportlessen.