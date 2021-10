Overheid opnieuw door rechter op de vingers getikt over spaartaks

De overheid wordt opnieuw door een rechter op de vingers getikt over de zogeheten spaartaks. Volgens het gerechtshof in Den Haag is deze box 3-heffing voor de jaren 2015 tot en met 2018 in strijd met het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens. Het oplossen van het probleem wordt door de rechters echter aan de politiek overgelaten. Het hof ziet in deze door een belastingbetaler aangespannen zaak geen aanleiding voor ingrijpen van de rechter.