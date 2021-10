Een 13-jarige jongen is door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot drie maanden cel voorwaardelijk en een taakstraf van 100 uur voor onder meer afpersing van chips en snoep, bedreiging met een mes, mishandeling en wapenbezit. De jongen moet zich op last van de rechter laten behandelen in een ggz-instelling en zich laten begeleiden door de reclassering.