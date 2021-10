Wolf is flexibel en went snel aan de mens

Wolven zijn heel intelligente dieren. Ze zijn flexibel en leergierig en passen zich snel aan de aanwezigheid van de mens aan. Een wolf kan overal voorkomen waar hij overdag veilig kan rusten en waar voldoende voedsel aanwezig is. Maar mensen moeten een wolf nooit voeren. Het is voor de veiligheid belangrijk dat het dier wild blijft, zeggen onderzoekers in twee woensdag verschenen rapporten over de ontwikkeling van de wolvenpopulatie in Nederland.