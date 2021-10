De Europese Commissie trekt een rechtszaak in tegen het Verenigd Koninkrijk voor het Europees Hof van Justitie over illegale belastingvoordelen in Gibraltar. De commissie had de Britten eerder dit jaar voor de rechter gedaagd omdat Gibraltar, een Brits overzees gebied, 100 miljoen euro moest terugvorderen bij een aantal multinationals, maar dat niet had gedaan.