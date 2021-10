Man uit Oss verdacht van brandstichtingen basisscholen

Justitie verdenkt een 22-jarige man uit Oss van brandstichting in twee basisscholen in zijn woonplaats. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man de hand gehad in een brandstichting bij een basisschool aan De Vlasakkers op 25 september en brandstichting bij een basisschool aan de Koornstraat op 29 september. De politie onderzoekt nog zijn mogelijke betrokkenheid bij een brand in een derde basisschool en enkele andere branden in Oss, aldus een woordvoerder van het OM woensdag.