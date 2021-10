De winkelverkopen in de eurozone zijn in augustus licht gestegen na de flinke dip een maand eerder. Er werden meer non-foodproducten gekocht zoals bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, toiletpapier en andere goederen. De verkoop via internet nam daarbij duidelijk toe, komt naar voren uit nieuwe Europese cijfers. De verkoop van autobrandstof en levens- en genotmiddelen ging juist omlaag.